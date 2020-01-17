الرابطة الأولى : اتحاد الجزائر يفوز على شبيبة القبائل بنتيجة (1-0 )

تغلب فريق اتحاد الجزائر على شبيبة القبائل بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0) مساء اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـــ 12 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من طرف محيوس في الدقيقة الـــ 30 من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

بعد هذه النتيجة، أضحى اتحاد الجزائر يحتل المرتبة الثالثة برصيد 23 نقطة، بينما تتواجد شبيبة القبائل في المركز الخامس بـــ 21 نقطة.

وستجري آخر مباراة لتسوية رزنامة الجولة الــ 12 يوم الأحد 19 يناير بين نجم مقرة و نادي بارادو.

مباريات لعبت :

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 0 - 0

أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1 - 0

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 2

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 3 - 0

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 0 - 0

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 3 - 1