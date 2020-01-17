الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : منتخب الخضر لـ" السلة " يتأهل عقب مباراة مليئة بالإثارة

تأهل المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال) للمرحلة الثانية من البطولة الافريقية لكرة السلة 2021 رغم انهزامه أمام نظيره من الرأس الأخضر (90-99) لحساب اليوم الثاني للمجموعة أ للدورة التمهيدية الذي اجري اليوم الخميس بسطاوالي (الجزائر العاصمة).

و حسم الخماسي الجزائري هذا التأهل بفضل فوزه أمس الاربعاء أمام المنافس نفسه بفارق 12 نقطة (79-67), ليبلغ بذلك المرحلة الثانية من المقابلات التأهيلية من البطولة الافريقية لكرة السلة 2021 المرتقب تنظيمها شهر نوفمبر 2020.

و تميزت المواجهة الثانية بين الفريقين باثارة كبيرة, إذ تمكن الخماسي الجزائري الذي ابتعد عليه منافسه بفارق 14 نقطة دقيقتين قبل نهاية المقابلة, من استرجاع انفاسه في الثواني الأخيرة ليقلص الفارق إلى 9 نقاط و يضمن التأهل.

و استطاع المنتخب الوطني أن يعتمد مجددا خلال هذه المباراة على لاعبيه الداخليين لا سيما كمال عمور (30 نقطة) و محمد تواتي (20 نقطة) الذي تمكنوا من صناعة الفارق امام لاعبي الراس الأخضر, سيما المتميز ايفان المايدا (27 نقطة).

وفضلا عن المجموعة "أ" التي تضم الجزائر و الرأس الأخضر, تشارك في الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 سبع مناطق مقسمة على مجموعات حيث تتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى المرحلة القادمة من التصفيات.