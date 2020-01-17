إستقرار النفط مع تبديد نمو اقتصادي صيني ضعيف لتفاؤل اتفاق التجارة

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أثارت تقارير بشأن نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود وجابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع.

وفي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ستة في المائة على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 1ر6 في المائة وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية، اليوم الجمعة.

وتراجعت العقود الجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 58ر64 دولار للبرميل صباحا ، بعد أن ربحت نحو واحد في المائة أمس الخميس، كما تراجعت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 45ر58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن واحد في المائة في الجلسة السابقة.

ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو واحد في المائة في الأسبوع كما سيسجل أيضا انخفاضا للأسبوع الثاني.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاق المرحلة التجاري، كما تلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.