كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة: الــ" فاف" تعترض على إقامة الدورة بمدينة العيون المحتلة

وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف" رسالة إلى رئيس الكونفدرالية الأفريقية للعبة (كاف) تندد فيها وتعارض قرار إقامة منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 (28 يناير - 7 فبراير) من قبل المغرب بمدينة العيون المحتلة التابعة لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وهددت الاتحادية أنها "سوف لن تشارك في احتفالات الذكرى الــــ63 لإنشاء الكونفدرالية الأفريقية، يوم 8 فبراير المقبل، التي تنظم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية الأفريقية، في حال تلقيها دعوة".

و ذكرت الفاف في بيانها أن : "الكونفدرالية الأفريقية كانت تدعو دوما إلى احترام القيم الإنسانية و لعبت دورا بارزا في التنديد بكل صور الاستعمار، بدء بمحاربة التمييز العنصري بجنوب أفريقيا"، مطالبة بمراجعة قرار إقامة هذه المنافسة بمدينة العيون المحتلة الذي له "دوافع سياسية" و "سيؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عائلة الكاف".

و أضاف بيان الاتحادية الجزائرية أن تنظيم المنافسة المذكورة سابقا بمدينة العيون المحتلة "يدخل في إطار سياسة الأمر الواقع ، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع القيم والمبادئ التي دافعت عنها الجزائر دوما".

وبهذه الرسالة، تكون الجزائر قد أنظمت إلى موقف جنوب أفريقيا التي أعلنت صراحة عن مقاطعتها لهذا الموعد التنافسي، عبر رئيس اتحاديتها الوطنية لكرة القدم داني جوردان، عضو المكتب التنفيذي و ثالث نائب لرئيس الكاف.

و أوضح هذا الأخير في تصريحات له قائلا: "يتعين علينا مقاطعة كأس أفريقيا داخل القاعة بسبب المشاكل الموجودة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

المغرب متمسك بإقامة هذه المنافسة بمدينة العيون المحتلة وقد وجهنا له النصيحة بالعدول عن قراره لكنه لا يأخذ بالنصيحة.

و من منطلق قناعة حكومتنا أن مدينة العيون تعد أرضا متنازع عنها و محتلة، قررنا مقاطعة هذه الدورة".