المجاهد و الوزير الأسبق محمد كشود في ذمة الله

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المجاهد و الوزير الأسبق المرحوم محمد كشود بعد حياة حافلة بالنضال و التضحيات والمواقف السامية النبيلة ،عن عمر يناهز 82 عام، حسب ما علم من وزارة المجاهدين .

و بهذه المناسبة الأليمة قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد، طيب زيتوني، في برقية ذكر فيها بمسار و مناقب الفقيد ، تعازيه و مواساته لأسرة المجاهد والى رفاقه في الجهاد.

و أضاف السيد زيتوني في برقيته أن الفقيد الذي "كان يكنى أثناء ثورة التحرير ب+مراد عبد الله+، تشبع منذ نعومة أظافره بالقيم الوطنية، حيث بدأ نضاله العسكري سنة 1956 أين التحق بصفوف جيش التحرير الوطني ليسجن بعد سنة من الكفاح المسلح في 1957 والذي فر منه سنة 1961 ".

و أضاف السيد زيتوني ، أن الفقيد "أصيب بجروح في جهاده ضد المستعمر و واصل نضاله حتى نيل الاستقلال ، و أبلى البلاء الحسن في الكفاح و أظهر كفاءة و تفان كبيرين في النضال "، ليواصل عطاؤه بعد الاستقلال ، حيث تقلد العديد من المسؤوليات إلى غاية تقلده منصب وزير العلاقات مع البرلمان، و واصل نضاله في المنظمة الوطنية للمجاهدين".

و ستشيع جنازة الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة سطاوالي بالجزائر العاصمة .