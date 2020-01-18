الرئيس تبون يترأس هذا السبت إجتماعا لمجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني هذا السبت، وذلك بالنظر الى مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الاحد في ندوة برلين حول ليبيا، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم السبت 18 جانفي 2020 تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة السيد الرئيس في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في ذات اليوم في برلين بألمانيا".

وأضاف نفس المصدر أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله "عددا من القضايا، وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة".