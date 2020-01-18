الرئيس تبـون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

﻿ ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي جدول أعمال هذا الاجتماع عدة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

ومن المنتظر أن يصدر بيان عقب هذا الاجتماع.

يذكر أن هذا الاجتماع يعقد اليوم السبت بدل من غد الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة رئيس الجمهورية في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها غدا الاحد بالعاصمة الألمانية برلين.