تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي غدا الاحد

سيتم يوم غد الاحد بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي يندرج دورها "الهام" في سياق تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أن هذا التنصيب، الذي سيشرف عليه وزير القطاع شمس الدين شيتور، يأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 213 - 19 المؤرخ في 30 جويلية 2019، الذي يحدد مهام هذه الندوة وسيرها، مشيرا الى ان المناسبة ستكون "فرصة" للتذكير ب"الأهمية" التي توليها الدولة لميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يتجلى من خلال انشاء 36 مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي من القطاع واخرى تابعة لبعض القطاعات الاخرى بها حوالي 2600 باحث دائم وقرابة 3100 مستخدم لدعم البحث.

وحسب ذات المصدر فان هذه الندوة الوطنية ستؤدي دورا "مهما" في "تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي"، لا سيما ما تعلق منها ببرامج الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي "التي يمكن أن تكون بدورها محلا لتثمين نتائج البحث العلمي والابتكار والتحويل التكنولوجي".

ويعول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على هذه الندوة -كما جاء في البيان- "في تحديد الامكانات اللازمة لترقية التعاون ما بين مؤسسات البحث العلمي الوطنية والاجنبية وكذا تطوير الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.