العدو الريفي بالجزائر "عبدو سغواني" : دحماني تفوز باللقب عند السيدات وبوروينة لدى الرجال

توجت العداءة كنزة دحماني من نادي برج بوعريريج و خير الدين بوروينة من مركز تجمع وتحضير المنتخبات العسكرية، "دون مفاجأة" بالتحدي الوطني الـ 13 للعدو الريفي "عبدو سغواني" (أكابر)، الذي جرى اليوم السبت بميدان الغولف بدالي براهيم (الجزائر).

وبرمج المنظمون خمس فئات عمرية (براعم، أصاغر، اشبال، أواسط وأكابر) خلال هذه النسخة الـ 13 من التحدي الوطني لولاية الجزائر، المهدى لروح الفقيد الصحفي ، عبد الرزاق سغواني المدعو "عبدو"، حيث جرت المنافسة بحضور كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي.

وعند فئة الكبريات، سيطرت البطلة الجزائرية، كنزة دحماني من نادي برج بوعريريج، كما "كان متوقعا" على أطوار السباق الذي جرى على مسافة 5 كلم، متفوقة على مليكة بن دربال و سعدية بوعجايب من فريق الحماية المدنية.

وأكدت المخضرمة دحماني (39 سنة)، على علو كعبها في اختصاص المسافات الطويلة، وهي العائدة إلى المنافسة بعد غياب طويل بسبب إصابة على مستوى الوتر.

واستغلت البطلة دحماني هذه الفرصة لتفتح النار على مسؤولي الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، الذين "تجاهلوها" أثناء فترة علاجها.

"قدمت كل ما لدي لأثبت لمسؤولي الاتحادية أن دحماني دائما حاضرة في المواعيد الكبرى وأنني الأحسن على المستوى الوطني. للأسف هؤلاء المسؤولين تجاهلوني تماما خلال فترة علاجي. العدو الريفي في تراجع مستمر من سنة لأخرى، فلم يبرز أي رياضي من المجموعة، نفس العناصر تسيطر على المنافسة"، وهو ما تأسفت له دحماني عبر تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام.

من جانبه افتك خير الدين بوروينة، من الفريق العسكري، المرتبة الأولى عند فئة الأكابر (8 كلم)، متقدما على حسين زورقان (فريق الحماية المدنية) و زميله يوسف عدوش (الفريق العسكري).

وصرح الفائز قائلا : "السباق كان تكتيكيا وسريعا للغاية فوق مضمار يستجيب للمعايير الدولية. هذا التحدي يدخل في إطار تحضيراتي للمواعيد الدولية المقبلة، بالخصوص البطولة العالمية العسكرية والبطولة الإفريقية بالجزائر".

وشارك في التحدي الوطني للعدو الريفي بالجزائر "عبدو سغواني"، 1580 رياضيا، يمثلون 118 ناديا ينحدرون من 21 ولاية، من تنظيم رابطة ولاية الجزائر لألعاب القوى وبالتنسيق مع الاتحادية.