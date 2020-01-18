الدور ال16 : جمعية عين مليلة تتأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي أمام شباب أدرار بركلات الترجيح

تأهلت جمعية عين مليلة المنتمية للرابطة المحترفة الأولى للدور ثمن النهائي لكاس الجزائر لكرة القدم بعد فوزها على ممثل رابطة ما بين الجهات، شباب أدرار، بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1) بعد الوقتين الإضافيين في لقاء متأخر للدور السادس عشر ، جمع بينهما عشية اليوم السبت بأدرار.

ووقف ممثل ولاية أدرار الند للند أمام فريق من قسم النخبة قبل ان يغادر المنافسة مرفوع الراس.

ويبقى الدور السادس عشر من كأس الجزائر مبتورا من ثلاث مقابلات : وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (الرابطة 1) المبرمج يوم الأحد 26 يناير وكذا جمعية وهران (الرابطة 2) - اتحاد الجزائر (الرابطة 1) و نادي بارادو (الرابطة 1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) يوم الخميس 13 فبراير.

وتم احترام المنطق خلال الجزء الأول من مقابلات الدور السادس عشر، بعبور جميع الفرق المرشحة، على رأسها حامل اللقب، شباب بلوزداد، المتأهل بملعب أولمبي المدية (1-0).

للإشارة أن أربعة أندية من بطولة المحترف الأول خرجت من سباق التتويج بكأس الجزائر في الدورين السابقين وهي نجم مقرة، نصر حسين داي، شبيبة القبائل و شبيبة الساورة.

نتيجة اللقاء المتأخر: شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة 1-1 (تأهل عين مليلة 4-3 بالضربات الترجيحية) - مباريات لعبت: جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي) شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2 اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0 مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1 أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0 ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1 أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1 أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5 أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر.

2) 1-0 نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1 أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي) شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1 - مباريات متبقية / الأحد 26 يناير : وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) 00ر14 سا الخميس 13 فبراير : جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) 00ر14 سا نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) 00ر14سا.

