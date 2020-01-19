﻿الرئيس تبون يحل ببرلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت بالعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

وفي هذا الاطار، كان الرئيس تبون قد تلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل التي وجهت له الدعوة للمشاركة في هذا الموعد.

وستعرف هذه الندوة الدولية مشاركة الى جانب الجزائر كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.