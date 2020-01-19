كرة القدم داخل القاعة : إقامة كأس إفريقيا 2020 بالعيون المحتلة, انحراف للكاف

جاءت موافقة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على قرار إقامة منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020، (28 جانفي - 7 فيفري) بمدينة العيون الصحراوية المحتلة، متناقضة تماما مع لوائح الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و انحراف للهيئة المشرفة على كرة القدم الإفريقية. و تعتبر الأمم المتحدة مدينة العيون المحتلة التابعة لإقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إقليما غير مستقل يوجد تحت الاحتلال المغربي.

كما يشكل القرار غير المفهوم و المدان الذي اتخذته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، انحرافا حقيقيا و استفزازا للهيئة المشرفة على كرة القدم تحت قيادة الرئيس الجديد الملغاشي احمد أحمد المعروف بعلاقاته الغامضة مع المملكة المغربية.

كما يعتبر قرار إقامة منافسة رسمية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في مدينة محتلة –العيون- يعد إنكارا للقانون الدولي الذي يخشى أن يؤدي إلى تصدعات في أسرة كرة القدم الإفريقية بما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تعتبر عضوا في الاتحاد الإفريقي الذي لا يعترف بسيادة المغرب على الأراضي المحتلة.

إن المغرب في حقيقية الأمر يبقى قوة محتلة للصحراء الغربية و ان جميع اللوائح الأممية تنص على تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية كما ان بلدانا عدة عبر العالم لا تعترف بسيادة هذه المملكة على هذا الإقليم المحتل.

و منذ إنشاء الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في سنة 1957، فإنها المرة الأولى التي يتقرر فيها لعب إحدى منافساتها في إقليم محتل مما اثأر استهجان و شجب بلدان عدة منها الجزائر و جنوب إفريقيا اكبر بلدين مؤثرين في القارة. في هذا الصدد أعلنت جنوب إفريقيا على لسان اتحادية كرة القدم عن انسحاب فريقها الوطني من دورة كرة القدم داخل القاعة / كأس إفريقيا 2020 المزمع تنظيمها بالعيون من 28 جانفي إلى 7 فيفري.

و أوضح بيان للاتحادية الجنوب افريقية أن "الهيئة الكروية قد قررت الانسحاب (...) لان المغرب يصر على تنظيم الدورة في العيون التي تقع في الصحراء الغربية المتنازع عليها" مضيفا "إننا واعون بإمكانية التعرض لغرامة تفرضها علينا الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم و التبعات الأخرى التي قد تنجر عن قرارنا".

للتذكير إن فريق جنوب إفريقيا يوجد في المجموعة الأولى مع كل من المغرب و ليبيا و غينيا الاستوائية.

من جانبها وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة لرئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم "أعربت فيها عن تنديديها و اعتراضها" على قرار إقامة كاس إفريقيا للأمم داخل القاعة 2020. كما هددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعدم المشاركة في "احتفالات الذكرى الـ 63 (8 فيفري المقبل) لإنشاء الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في حالة تمت دعوتها على هامش تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية الإفريقية.

و ذكرت في ذات الصدد أن "الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت تدعو دوما إلى احترام القيم الإنسانية و كافحت ببسالة ضد كل أشكال الاستعمار ابتداء من نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا" معتبرة أن هذا القرار له "دوافع سياسية" و ان "مثل هذا الحدث قد يؤدي إلى شرخ داخل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم".

كما دعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الهيئة الكروية الإفريقية إلى "إعادة النظر في تعيين مكان تنظيم الحدث المذكور سابقا في مدينة العيون المحتلة حتى لا يتم "إقرار سياسة الأمر الواقع و تجدد التأكيد على موقفها المتوافق دوما مع المبادئ التي طالما دافعت عليها الجزائر".

المصدر: واج