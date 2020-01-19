الخارجية: فتح قنصليات في الصحراء الغربية لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية

أكدت الجزائر أن قرار فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر "أخذت علما بإقدام حكومتي جمهورية غينيا والغابون على فتح ممثليات قنصلية لها بمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بالصحراء الغربية".

و اضاف البيان إن "هذه الخطوة الخطيرة" التي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربيةي "لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراويي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادمي في تقرير مصيره طبقا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

و خلص البيان إلى ان هذه القرارات الأحادية الجانب "التي تهدف لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعماري علاوة على أنها انتهاكا صارخا" لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرهاي فإنها تشكل في الآن نفسه "خرقا" لمبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقيي والذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول الإفريقية لا سيما ما تعلق منها بالالتزام بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة والمنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي.