تسجيل تمديد أجال التسجيلات لقرعة حج 2020/ 2021 الى غاية الفاتح من فيفري القادم

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية, اليوم الأحد في بيان لها, عن تمديد أجال التسجيلات الخاصة بعملية قرعة أداء فريضة الحج لموسمي 2020و2021 لمدة خمسة (15) عشر يوما إضافية.

و جاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات و المواطنين , الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج لموسمي 2020 و 2021 انه تقرر تمديد آجال التسجيلات لمدة خمسة عشر (15) يوم إضافية ,وهذا لغاية يوم السبت الفاتح من فيفري القادم بدلا من يوم السبت 18 جانفي 2020 , بهدف إعطاء فرصة أكثر للتسجيل".

وأوضح ذات البيان أنه تقرر"تأجيل إجراء القرعة لموسم 2020 و2021 الى غاية يوم السبت 8 فيفري 2020 بدلا من يوم السبت 25 جانفي المقبل".

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين المعنين إلى "التعجيل باستكمال تسجيلهم والإعداد المسبق لجوازات سفرهم الضرورية" لهاته العملية , مشيرة إلى أن عملية القرعة "ستتم للسنتين معا 2020 و2021 " .