تسجيل تمديد أجال التسجيلات لقرعة حج 2020/ 2021 الى غاية الفاتح من فيفري القادم

19/01/2020 - 12:29

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية, اليوم الأحد في بيان لها, عن تمديد أجال التسجيلات الخاصة بعملية قرعة أداء فريضة الحج لموسمي 2020و2021 لمدة خمسة (15) عشر يوما إضافية.

و جاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات و المواطنين , الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج لموسمي 2020 و 2021 انه تقرر تمديد آجال التسجيلات لمدة خمسة عشر (15) يوم إضافية ,وهذا لغاية يوم السبت الفاتح من فيفري القادم بدلا من يوم السبت 18 جانفي 2020 , بهدف إعطاء فرصة أكثر للتسجيل".

وأوضح ذات البيان أنه تقرر"تأجيل إجراء القرعة لموسم 2020 و2021 الى غاية يوم السبت 8 فيفري 2020 بدلا من يوم السبت 25 جانفي المقبل".

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين المعنين إلى "التعجيل باستكمال تسجيلهم والإعداد المسبق لجوازات سفرهم الضرورية" لهاته العملية , مشيرة إلى أن عملية القرعة "ستتم للسنتين معا 2020 و2021 " .

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