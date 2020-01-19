الاعلان عن نتائج امتحانات الترقية لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون غدا الاثنين

سيتم الاعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية الى رتبة استاذ رئيسي وأستاذ مكون غدا الاثنين، حسب ما أفادت به اليوم الأحد وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

و أوضح البيان أن هذه النتائج التي تخص أساتذة الاطوار التعليمية الثلاث سيعلن عنها في حدود الساعة الثالثة زوالا، كما ستنشر في نفس اليوم على مستوى مديريات التربية.

للتذكير، فقد اجتاز أزيد من 62 ألف استاذ في الاطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الاختبارات المهنية للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي

وأستاذ مكون بعنوان سنة 2019 يوم 31 ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاختبارات في اطار التكفل بترقية الاساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، حيث تم تخصيص 45 ألف منصب بعنوان سنة 2019.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد الى أن الامتحانات المهنية لرتبة الاساتذة المكونين والاساتذة الرئيسيين (دورة 2019) تخص 42.677 يتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وفق التنظيم الساري المفعول.