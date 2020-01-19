إختتام الندوة الدولية حول ليبيا في برلين بالدعوة الى إحترام حظر السلاح

إختتمت أشغال الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين (المانيا) هذا الأحد بالدعوة الى إحترام حظر السلاح والذي اقرته الامم المتحدة عام 2011 ، حسبما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكدت المستشارة الالمانية في مؤتمر صحفي في ختام اشغال الندوة ،"اتفقنا على وجوب احترام حظر تصدير السلاح ، وسنراقب هذا الحظر بصرامة أكثر مما كان عليه من قبل".

و شارك في أشغال الندوة الدولية، الى جانب الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الدول الاعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى تركيا ، روسيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس لجنة الاتحاد الافريقي الرفيعة المستوى حول الأزمة الليبية.

وعلى هامش اشغال الندوة، تباحث الرئيس تبون مع نظيره التركي طيب رجب اردوغان ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال.