بطولة إفريقيا على المضمار: المنتخب الجزائري ينهي مشاركته بـ 15 ميدالية منها 4 ذهبيات

عاد المنتخب الوطني الجزائري للدراجات (إناث و ذكور) هذا الاثنين الى ارض الوطن , وهو يحمل في جعبته حصادا مشرفا يتمثل في 15 ميدالية في المجموع , منها 04 ذهبيات و06 فضيات و05 برونزيات,بعد مشاركته في البطولة الإفريقية لسباق الدراجات على المضمار التي أسدل عليها الستار مساء الأحد بالقاهرة ( من 16 إلى 19 جانفي 2020 ) .

وأثرى المنتخب الجزائري للدراجات, الذي كان في حوزته 11 ميدالية بعد منافسات اليوم الثالث, رصيده بثلاث ميداليات في الجولة الأخيرة التي جرت مساء الأحد .

وتألقت نسرين حويلي بإحرازها لميداليتين خلال اليوم الأخير، الأولي ذهبية في سباق الـ 500 متر (وسطيات), و الثانية فضية في سباق اومنيوم 500 متر .

و كانت المدالية الثالثة من معدن الفضة من انجاز الدراج الخصيب ساسان على مسافة 1 كلم (نخبة/رجال), فيما كانت الرابعة من نصيب ياسين شعلال .

ونشطت الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للدراجات على المضمار من قبل 12 دولة وهي الجزائر, مصر (البلد المنظم), ليبيا, المغرب, السيشل, كينيا, بوروندي, بوركينافاسو, كوت ديفوار, السودان, جنوب إفريقيا ونيجيريا.