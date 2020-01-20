الدور التصفوي الثاني المؤهل لمونديال 2020 : الجزائر تتعرف على منافسيها هذا الثلاثاء

سيتعرف المنتخب الجزائري لكرة القدم, -الذي يطمح لبلوغ نهائيات كأس العالم لخامس مرة في تاريخه- على منافسيه خلال الدور التصفوي الثاني المؤهل لمونديال 2022 بقطر, بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة هذا الثلاثاء المقبل بفندق نيل "ريتز كارلتون" بالقاهرة (00ر18 سا/ بالتوقيت الجزائري).

وتتواجد الجزائر, حاملة لقب بطل إفريقيا, ضمن الوعاء الأول, وهو ما يسمح لها بتفادي المنتخبات الكبرى في القارة السمراء : السنغال, تونس, نيجيريا, المغرب, غانا, مصر, الكاميرون, مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتم توزيع 40 منتخبا على عشر مجموعات من أربعة فرق.

ويصعد صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إلى الدور الثالث و الأخير (مباراة السد: ذهاب وإياب) المحدد بين 8 و 16 نوفمبر 2021.

ويتأهل الفائزون من المواجهة المزدوجة إلى الدورة النهائية المقررة بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022 في دولة قطر.

وتم تأجيل موعد إجراء الجولة الاولى إلى الفترة الممتدة بين 5 و 13 أكتوبر 2020, بعدما كانت مبرمجة أساسا في شهر مارس, وفق الرزنامة التي كشفت عنها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وستلعب الجولة الثانية بعد شهر من ذلك.

وتم اعتماد هذا النظام الجديد في التصفيات لأول مرة خلال مونديال-2014, حينما اقتطعت الجزائر تأشيرة صعودها على حساب بوركينافاسو (الذهاب: 2-3, الإياب : 1-0), قبل أن تقرر الكونفدرالية الإفريقية تغيير نطام التصفيات في مونديال 2018 بروسيا.

ويسعى "الخُضر" إلى تجديد العهد مع المشاركة في المونديال بعد الغياب عن النسخة الروسية, حيث صرح الناخب الوطني, جمال بلماضي, خلال مروره بحصة التلفزيونية "كنال+ رياضة إفريقيا" : "يجب أولا التأهل, فالمشوار سيكون طويلا ومعقدا.

يعد مونديال 2022 هدفنا الرئيسي, فعدم التأهل يعد فشلا ذريعا.

عند ضمان التأهل سنعمل على تقديم كل ما لدينا والإيمان بقدراتنا".

وستكون الاتحادية الجزائرية, ممثلة خلال عملية سحب القرعة بشخصين: المنسق العام للمنتخب, ابراهيم بلياسين, ومدرب الحراس عزيز بوراس.

تشكيل الأوعية :

- الوعاء الأول : السنغال, تونس, نيجيريا, الجزائر, المغرب, غانا, مصر, الكاميرون, مالي, جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- الوعاء الثاني : بوركينافاسو, كوت ديفوار, جنوب إفريقيا, غينيا, أوغندا, الرأس الأخضر, الغابون, البينين, زامبيا, الكونغو.

- الوعاء الثالث : مدغشقر, موريتانيا, ليبيا, موزمبيق, كينيا, إفريقيا الوسطى, زيمبابوي, نيجر, ناميبيا, غينيا بيساو.