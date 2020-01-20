المجلس الأعلى للغة العربية يعتزم اصدار موسوعة الجزائر ورقيا والكترونيا

كشف عضو المجلس الأعلى للغة العربية عبدالله روينة عن تغطية موسوعة الجزائر التي يعكف عليها المجلس الأعلى للغة العربية لـ 15 مجالا تاريخيا وثقافيا وسياسيا جزائريا، مؤكدا عزم المجلس إصدار الموسوعة في الوسائط الرقمية والورقية وضمن اقراص مضغوطة.

وكشف روينة على هامش اجتماع اللجنة الموسعة لهيأة (موسوعة الجزائر)؛ لعرض التقرير العام، للاذاعة الجزائرية أن خبراء المجلس يعكفون حاليا على تحكيم الأعمال التي تصل المجلس وتغطي 15 مجالا في التاريخ والجغرافيا والسياسة والاعلام والتراث بشقيه المادي، مضيفا ان مساهمات المختصين تتشكل من 800 الى 3000 ألاف كلمة تمر على لجنة من الخبراء لتصحيحه وتعديله وإضفاء الصبغة العلمية عليها قبل ان توضع في المنصة الالكترونية، مضيفا ان المجلس يتعهد بطبع هذه الأعمال ورقيا إضافة إلى الوسائط الالكترونية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية