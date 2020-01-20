تسوية الرزنامة: شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ينهيان مرحلة الذهاب في المركز الثالث

تعادل أولمبي مع ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (0-0)، مساء هذا الاثنين بملعب الشهيد "محمد بومرزاق" بالشلف، بينما فازت شبيبة القبائل على ضيفتها مولودية وهران لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعلى ضوء هذه النتيجة التحق اتحاد الجزائر بشبيبة القبائل في الصف الثالث برصيد 24 نقطة، لينهي أشبال المدرب بلال دزيري، مرحلة الذهاب مع ثلاثي الطليعة في جدول ترتيب المحترف الأول.

بالمقابل أهدر "الشلفاوة" فرصة الهروب من منطقة الخطر، حيث يحتل الأولمبي المرتبة الـ 13 بمجموع 17 نقطة، كأول فريق غير مهدد بالسقوط وبفارق نقطة واحدة عن نجم مقرة (أول المهددين بالنزول).

وفي وقت سابق من الاثنين، فاز فريق شبيبة القبائل على ضيفه مولودية وهران بنتيجة (1-0)، في لقاء لعب دون جمهور بملعب الفاتح نوفمبر 1954 بتيزي وزو، دائما لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 13 من المحترف الأول.

ويجري آخر لقاء عن تسوية رزنامة الجولة الـ 13 بين نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر17 سا)، يوم الخميس 23 جانفي الجاري.

الاثنين 20 جانفي 2020 :

شبيبة القبائل - مولودية وهران 1 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 0 - 0

السبت 7 ديسمبر 2019 :

نصر حسين داي - نجم مقرة 0 - 1

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 1 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 3 - 1

وفاق سطيف - جمعية عين مليلة 4 - 0

اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

الخميس 23 جانفي 2020 :

نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

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2. مولودية الجزائر 27 15

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

5. اتحاد بلعباس 22 15

6. مولودية وهران 20 14

--. وفاق سطيف 20 15

8. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 18 14

13. أولمبي الشلف 17 15

14. نجم مقرة 16 15

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.