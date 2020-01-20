انتقالات : الجزائري بن طالب يجري الفحوصات الطبية قبل الانضمام إلى نيوكاسل

أجرى اللاعب الدولي الجزائري لنادي شالك 04 (البطولة الألمانية) ، نبيل بن طالب ، اليوم الاثنين الفحوصات الطبية مع النادي الانجليزي نيوكسل (القسم الممتاز) من أجل الالتحاق بصفوفه على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الجاري، حسبما نشرته وسائل الإعلام المحلية.

وإذا تمت الصفقة ، فإن اللاعب السابق لنادي توتنهام ، سيعود مجددا للأراضي الانجليزية من أجل إعادة بعث مسيرته الكروية، بعد حمل قميص توتنهام سابقا.وحسب نفس المصادر، فإن إمكانية شراء عقد اللاعب في المستقبل ستكلف النادي الانجليزي مبلغ 10 ملايين أورو.

وبعد مرور 23 جولة من المنافسة، يحتل نادي نيوكاسل المرتبة الــــ 12 في البطولة الانجليزية وبفارق 5 نقاط عن المراتب المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

و غاب اللاعب الجزائري عن الملاعب منذ شهر سبتمبر بعد تعرضه لإصابة في الركبة كلفته الخضوع لعملية جراحية على مستوى الغضروف. وعاد إلى المستطيل الأخضر في شهر نوفمبر الفارط مع فريق رديف النادي الألماني.كما استبعد الجزائري من صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي توج بكاس أفريقيا للأمم 2019، التي جرت بمصر.