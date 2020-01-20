المنتخب الجزائري لكرة اليد يحقق فوزا صعبا على الرأس الأخضر بــ 25- 23

﻿ حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد ، فوزا صعبا أمام نظيره من الرأس الأخضر ، بنتيجة 25- 23 في مباراة صعبة للغاية فيما كان الخضر متقدمون بفارق نقطة واحدة في الشوط الأول بنتيجة ( 13- 12) ، اليوم الاثنين ، لحساب الدور الرئيسي لكأس أفريقيا للأمم 2020 لحساب المجموعة الثانية لكرة اليد الجارية برادس (تونس).

وبفضل هذا الفوز ، يخطو السباعي الجزائري خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهة تونس يوم الأربعاء (18سا).

وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب التونسي على نظيره المغربي بنتيجة (31- 24) الشوط الأول (17-12)

وبهذا، يتصدر المنتخبان الجزائري والتونسي الترتيب بأربع نقاط لكل منهما، ليتأهلان معا إلى الدور نصف النهائي، قبل اللقاء الذي سيجمعهما يوم الاربعاء (18سا00 ) من اجل الانفراد بالمركز الاول.

الدور الرئيسي / المجموعة الثانية :

الرأس الأخضر- الجزائر 23- 25

تونس- المغرب 31 - 24

الترتيب نقاط لعب

1. تونس 4 1

--. الجزائر 4 1

3. الرأس الأخضر 0 1

--. المغرب 0 1

الاربعاء :

الراس الاخضر - المغرب ( 14:00 سا)

تونس - الجزائر ( 18:00 سا)

ويتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، بينما اللقاء النهائي يقام في 26 من نفس الشهر .

ويتأهل المنتخب المتوج باللقب الى اولمبياد طوكيو- 2020 والستة الاوائل الى بطولة العالم 2021 بمصر.