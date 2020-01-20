المنتخب الجزائري لكرة اليد يحقق فوزا صعبا على الرأس الأخضر بــ 25- 23

20/01/2020 - 19:40

﻿ حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد ، فوزا صعبا أمام نظيره من الرأس الأخضر ، بنتيجة 25- 23 في مباراة صعبة للغاية فيما كان الخضر متقدمون بفارق نقطة واحدة في الشوط الأول بنتيجة ( 13- 12) ، اليوم الاثنين ، لحساب الدور الرئيسي لكأس أفريقيا للأمم 2020  لحساب  المجموعة الثانية لكرة اليد الجارية برادس (تونس).

وبفضل هذا الفوز ، يخطو السباعي الجزائري خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي  قبل مواجهة تونس يوم الأربعاء (18سا).

وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب التونسي على نظيره المغربي بنتيجة (31- 24) الشوط الأول (17-12)

وبهذا، يتصدر المنتخبان الجزائري والتونسي الترتيب بأربع نقاط لكل منهما، ليتأهلان معا إلى الدور نصف النهائي، قبل اللقاء الذي سيجمعهما يوم الاربعاء (18سا00 ) من اجل الانفراد بالمركز الاول.

الدور الرئيسي / المجموعة الثانية :

 الرأس الأخضر- الجزائر 23- 25

تونس- المغرب 31 - 24

الترتيب             نقاط   لعب

1. تونس             4      1 

--. الجزائر           4      1

3. الرأس الأخضر  0      1 

--. المغرب           0      1

الاربعاء :

الراس الاخضر - المغرب ( 14:00 سا)

تونس - الجزائر    ( 18:00 سا)

 ويتأهل  المنتخبان الأولان عن كل مجموعة الى  الدور نصف النهائي،  بينما اللقاء النهائي يقام  في 26 من نفس الشهر .  

ويتأهل المنتخب المتوج باللقب الى اولمبياد  طوكيو- 2020  والستة الاوائل الى بطولة العالم 2021 بمصر.

 

 

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رياضة, كرة اليد