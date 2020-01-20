المنتخب الجزائري لكرة اليد يحقق فوزا صعبا على الرأس الأخضر بــ 25- 23

حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد ، فوزا صعبا أمام نظيره من الرأس الأخضر ، بنتيجة 25- 23 في مباراة صعبة للغاية فيما كان الخضر متقدمون بفارق نقطة واحدة في الشوط الأول بنتيجة ( 13- 12) ، اليوم الاثنين ، لحساب الدور الرئيسي لكأس أفريقيا للأمم 2020 لحساب المجموعة الثانية لكرة اليد الجارية برادس (تونس).
وبفضل هذا الفوز ، يخطو السباعي الجزائري خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مواجهة تونس يوم الأربعاء (18سا).
وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب التونسي على نظيره المغربي بنتيجة (31- 24) الشوط الأول (17-12)
وبهذا، يتصدر المنتخبان الجزائري والتونسي الترتيب بأربع نقاط لكل منهما، ليتأهلان معا إلى الدور نصف النهائي، قبل اللقاء الذي سيجمعهما يوم الاربعاء (18سا00 ) من اجل الانفراد بالمركز الاول.
الدور الرئيسي / المجموعة الثانية :
الرأس الأخضر- الجزائر 23- 25
تونس- المغرب 31 - 24
الترتيب نقاط لعب
1. تونس 4 1
--. الجزائر 4 1
3. الرأس الأخضر 0 1
--. المغرب 0 1
الاربعاء :
الراس الاخضر - المغرب ( 14:00 سا)
تونس - الجزائر ( 18:00 سا)
ويتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، بينما اللقاء النهائي يقام في 26 من نفس الشهر .
ويتأهل المنتخب المتوج باللقب الى اولمبياد طوكيو- 2020 والستة الاوائل الى بطولة العالم 2021 بمصر.