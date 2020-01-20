الرئيس عبد المجيد تبون يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي

قرر رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن 100 طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها، إلى الشعب الليبي، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في إطار تقاليد التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيق، قرر، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن مائة (100) طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها للتخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق".

وأوضح المصدر ذاته ، أن "هذه المساعدات الإنسانية لسكان منطقة غدامس وما جاورها، تأتي كعربون محبة وأخوة بعد تلك التي سبق للجرائر تقديمها والتي كانت آخرها يوم 04 جانفي الجاري" ،مضيفا أنها " تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاور الأزمة التي يمر بها، بقراره السيد وتوافق كل مكوناته بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وذكر بيان الرئاسة أن "الهلال الأحمر الجزائري كان قد أبرم مؤخرا اتفاقا ثنائيا مع نظيره الليبي يهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج".