الوزارة الأولى : اجراءات عديدة لمواجهة ظاهرة عيوب الانجاز في السكنات المسلمة

كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد ،اليوم الاثنين، وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العيوب و حالات عدم التوافق الظاهرة و الخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة و المسلمة الى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من اخطار تحدق بحياة شاغليها .

و أشار البيان -على سبيل المثال لا الحصر- الى التصدعات التي حدثت مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة .

وأمام هذه الوضعية غير مقبولة - يضيف المصدر - كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ العديد من الاجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC) والمخبر الوطني للسكن و البناء LNHC)) والمركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) و المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين .

كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في اطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية يضيف البيان.

وأمر الوزير الأول ايضا بالعمل على اجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من اجل تحديد مسؤولية كل متدخل و اتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج اشغال اللجنة التقنية و تحقيقات الدرك الوطني.