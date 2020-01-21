مصطفى ربابين للإذاعة: إعادة تفعيل مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك هو ضمان للأمن الغذائي

طالب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى ربابين بإعادة تفعيل مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك من اجل تخزين المنتجات الفلاحية والمحافظة على الأمن الغذائي للمواطن الجزائري.

وأضاف مصطفى ربابين الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ان منظمته تحتوي على أكثر من 3800 مؤسسة في جميع الاختصاصات و تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات البشرية للمواطن الجزائري للولوج الى عالم الاقتصاد وتطوير الحرف من خلال تقديم الدعم المعنوي.

وقد تم في هذا الصدد توقيع اتفاق للمنظمة مع شركة الهندسة الريفية من اجل التهيئة الريفية.

وطالب ضيف الصباح باتخاذ قرار حكومي استعجالي لشراء المنتوج الفلاحي الفائض للقضاء على المضاربة.

ودعا وزارة التجارة الى فتح تحقيقات لمعرفة الخلل في الأسعار حيث "توجد فوارق كبيرة في هذا الشان".

وأشار ضيف الأولى في الأخير الى فقدان الثقة بين المستثمر والإدارة، بسبب الإجراءات البيروقراطية، معتبرا ان طرق التسيير قديمة، وانه "حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب وإعطاء دفع جديد من خلال تغيير الذهنيات نحو الأحسن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية