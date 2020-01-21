الرئيس الأمريكي يمثل هذا الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استخدام السلطة

دعا محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, مجلس الشيوخ المكلف بمحاكمته سعيا إلى عزله, إلى تبرئته فورا من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل مجلس الشيوخ (الكونغرس).

وكتب المحامون, في مذكرة من 110 صفحات, وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية, سلمت مساء الاثنين لمجلس الشيوخ (الكونغرس), أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليا هذا الثلاثاء, تشكل "انحرافا خطيرا للدستور", معتبرين أن على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس "فورا".

وردا على سؤال عن الإستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة, رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

وقال أحد هذه المصادر "نحاول الإثبات أن هذه التهم لا أساس لها في شكل واضح, مما يعني أن لا حاجة حتى إلى المضي قدما, يمكن رفض التهم منذ البداية", منددا بأنها عملية "غير شرعية منذ البداية".

وأضاف "إن الرئيس لم يرتكب أي فعل سيئ, وأي شاهد تم الاستماع إليه خلال التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب".

وترامب رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد لجلسة محاكمته بمجلس الشيوخ حيث يواجه اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة "اضطهاد".

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد فيما ينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات.

ويعتبر الديمقراطيون أن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت الأربعاء الماضي لصالح إحالة بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في إجراء كان متوقعا تمريره.

وبغالبية 228 صوتا تبنى مجلس النواب القرار الذي تضمن إلى جانب إحالة لائحتي الاتهام ضد ترامب تكليف فريق الادعاء من النواب للمشاركة في محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ وكذلك تمويل المحاكمة التي يتوقع أن تبدأ رسميا هذا الثلاثاء.