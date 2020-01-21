وفاة أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"

توفي مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي" أحمد بن نعوم ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمقر سكناه بمرسيليا (فرنسا) عن عمر ناهز 72 سنة بعد مرض عضال حسبما علم من مقربيه.

وكان الراحل أحمد بن نعوم الملقب في الوسط الإعلامي باسم "موسى" قد توفي بعد مرض عضال أين خضع في الفترة الأخيرة للعديد من العمليات الجراحية على مستوى القلب.

ويعد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي" المتوقفة صحفه عن الصدور منذ شهر أوت 2003 رفقة عدد من الإعلاميين والتي كانت تحصي صحيفة "ديتيكتيف" (المحقق) باللغة الفرنسية وأسبوعية "الراي" ويوميتين باللغة العربية والفرنسية على التوالي "الرأي" و"لوجورنال دو لواست" (جريدة الغرب).

وحسب نفس المصدر فان جثمان الفقيد سيتم تشييعه نهاية هذا الأسبوع بوهران أين يتواجد مسكنه العائلي.

المصدر: وأج