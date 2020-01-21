وزير الشؤون الخارجية بوقدوم يتحادث مع نظيره الفرنسي لودريون

استعرض وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مع نظيره الفرنسي, جون إيف لودريون, العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفين ناقشا خلال المحادثات التي جمعتهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية وضعية علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل و وسائل تدعيمها, اضافة الى استعراضهما "المعمق" للقضايا الاقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك", وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي.

وسيستقبل وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر - حسب البيان - من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, والوزير الاول, عبد العزيز جراد