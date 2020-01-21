وفاة 35 شخصا وإصابة 1121 بجروح في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1121 آخرون بجروح في 1027 حادث مروري تم تسجيله عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 جانفي الجاري, حسب ما كشفت عنه الثلاثاء مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة ثمانية أشخاص وجرح 40 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 18 حادث مرور.

من جهة أخرى, قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 873 تدخلا سمح بإخماد 550 حريقا من بينها منزلية وصناعية ومختلفة.