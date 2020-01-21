رزيق: نحو إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا

21/01/2020 - 13:37

أعلن وزير التجارة, كمال رزيق, هذا الثلاثاء  عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة  بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للاستيراد.

و أوضح رزيق لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية  2020, " بالبليدة  أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الانتهاء من إعداد  بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية  منها و حتى الصناعات التقليدية و كذا الخدماتية بهدف وضع حد للاستيراد  العشوائي".

و أضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة  وطنيا غير معروفة الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها مشيرا إلى أنه  سوف يتم إشراك الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه  بـ"الخطوة الإستعجالية" المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع  التصدير و اقتحام الأسواق الخارجية.

و في هذا الشأن, أكد المسؤول أن أي "منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من  الاستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي احتياجات السوق  الوطنية".

و ترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية  مقابل إيفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج و كذا كميات  الإنتاج و النوعية على حد سواء و تفادي الاحتكار و المضاربة كون حماية  المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.

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