الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، السيد جان إيف لودريان، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء "استعرض العلاقات الثنائية ببعديها الانساني والتاريخي المرتبط بالذاكرة، وهي علاقات كثيفة ومتنوعة تشمل خاصة التواصل وحركة تنقل الاشخاص".

وتابع البيان أن الرئيس تبون "حمل الوزير الفرنسي رسالة شفوية إلى الرئيس ايمانويل ماكرون".

وأوضح المصدر ذاته أن القضايا الجهوية والدولية "كانت في صلب المحادثات، وخاصة التطورات الاخيرة في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين الى جانب الوضع في مالي ومنطقة الساحل".

وجرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نورالدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد والوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الفرنسية.

وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد أجرى من قبل محادثات مع السيد لودريون.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل و وسائل تعزيزها".

في نفس الاطار، تطرق السيدان بوقدوم ولودريون بشكل "معمق" الى القضايا الاقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.