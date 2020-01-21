نقابة الصيادلة الخواص تدعو الى اشراك الجامعات في تطوير صناعة الادوية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري ان القيمة المالية لفاتورة الادوية قد انخفضت بنسبة 50 بالمئة، مؤكدا وجود 92 مصنعا للأدوية في الجزائر ، اضافة الى 300 وحدة في طور الانجاز، داعيا الى ضرورة اشراك الجامعة الجزائرية لتطوير صناعى الأدوية في الجزائر.

وقال بلعمبري في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الجزائر حققت اكتفاءً ذاتيا بخمسين بالمئة من حيث القيمة المالية لاستيراد الادوية، كاشفا عن وجود 92 مصنعا خاصا بالصناعة الصيدلانية في الجزائر، اضافة الى 300 وحدة في طور الانجاز، داعيا الى ضرورة اشراك الجامعة لتطوير هذا القطاع بفتح تخصصات للصناعة الصيدلانية والكيميائية والاستثمار في المادة الأولية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية