وفاة الوزير الأول الأسبق التونسي الهادي البكوش

﻿ توفي اليوم الثلاثاء، الهادي البكوش، الوزير الأول الأسبق التونسي، عن عمر ناهز 90 عاما، وسيشع جثمانه بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء بمسقط رأسه بمدينة حمام سوسة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية .

الفقيد الهادي البكوش هو أحد السياسيين المخضرمين الذين عايشوا فترة الاستعمار ثم الاستقلال بفترتيها (بورقيبة، بن علي) ثم الثورة وما تلاها، وهو من مواليد حمام سوسة (15 جانفي 1930).

وقد انخرط منذ شبابه في الحزب الحر الدستوري الجديد.

بعد الاستقلال شغل منصب وال في عدد من ولايات الجمهورية، لتتم محاكمته لاحقا بسبب فشل تجربة التعاضد التي قادها الوزير الأسبق أحمد بن صالح ليخلى سبيله لاحقا ويبتعد عن الحياة السياسية لقرابة عقد من الزمن قبل أن يعينه لاحقا الوزير الأول الهادي نويرة مستشارا له.

كما شغل البكوش عقب إشرافه على مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم أواخر 1979 منصب قنصل بمدينة ليون ثم في بداية 1981 سفيرا ببيرن قبل أن يعين سفيرا لدى الفاتيكان بين سنتي 1981 و1982، ثم سفيرا لدى الجزائر في أوت 1982.

في مارس 1984 تم تعيين البكوش مديرا للحزب الاشتراكي الدستوري، قبل أن يصبح سنة 1987 وزيرا للشؤون الاجتماعية، ثم عيّن في منصب وزير أول بعد 7 نوفمبر 1987 بعد وصول زين العابدين بن علي للحكم عقب إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة.

وقد أعفي من منصبه كوزير أول في 27 سبتمبر 1989 ليخلفه حامد القروي.

عيّن سنة 2005 عضوا في مجلس المستشارين، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.

أصدر الهادي البكوش كتابا سنة 2018 باللغة الفرنسية عنوانه "بكل صراحة" وهو من جنس المذكّرات، تعرض فيه للأحداث التاريخية التي كان فاعلا فيها أو شاهدا عليها باعتباره ناضل في صفوف الشبيبة المدرسية ومنظّمة الكشّافة قبل أن ينضمّ إلى الحزب الحرّ الدستوري منذ شبابه الأوّل.