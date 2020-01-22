عادل غابولي : منتدى هام لمناقشة آلية إشراك الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات هذا السبت

كشف رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية الدكتور عادل غابولي عن تنظيم منتدى هذا السبت سيتم خلاله فتح ورشتين لمناقشة آلية إشراك الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات.

وأضاف عادل غابولي الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء ان الهدف الرئيسي للمنتدى هو تقوية روح المواطنة وتعبئة الطاقات الجزائرية للمجتمع من اجل بعث جسور التواصل بين الجزائر ونخبتها المقيمة بالخارج.

وأشار ضيف الصباح إلى وجود ارادة سياسية في الجزائر لاشراك الكفاءات تستوجب تأسيس جبهة اجتماعية موحدة من اجل العمل والتعاون مع رئيس الجمهورية لبناء المجتمع.

وفي رده عن سؤال حول واقع الصحة في الجزائر اعتبر المتحدث ان الوضع غير مشجع نظرا لانعدام التحفيزات والرواتب الضعيفة وهو ما دفع ب 13 ألف طبيب لمغادرة الوطن 10 ألاف منهم في فرنسا لوحدها.

وفي مجال الصناعة الصيدلانية دعا الدكتور عادل غابولي الى تشجيع المنتوج المحلي وربط علاقات وطيدة مع كبريات الجامعات العالمية بخصوص آخر مستجدات صناعة الأدوية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية