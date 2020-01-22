هبوب رياح قوية على ولايات الجنوبية و الشرقية من الوطن الى غاية مساء اليوم الأربعاء

22/01/2020 - 11:23

﻿أفادت نشرية خاصة للمرصد الوطني للأرصاد الجوية أن رياحا قوية ستهب على الولايات الجنوبية و الشرقية من الوطن الى غاية مساء اليوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من بسكرة و المسيلة و باتنة و خنشلة و تبسة و شمال الوادي و ستكون هذه الرياح شرقية الى جنوبية-شرقية سرعتها من 60 الى 70 كلم/ساعة كما ستقدر سرعتها أو تتجاوز 80 كلم/ساعة خلال فترة صلاحية هذه النشرية التي ستستمر الى غاية الساعة ال21 من اليوم الأربعاء.

وحسب ذات النشرية فان الرؤية ستكون ضعيفة بالوادي و المسيلة و بسكرة نتيجة تطاير الرمال.
 

المصدر: واج
 

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