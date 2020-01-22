مختصون للإذاعة: قرار منع استيراد المواد المنتجة محليا حكيم

ثمن مختصون القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير بمنع استيراد المواد المنتجة محليا، واعتبروه قرارا صائبا للتخفيف من عجز الميزان التجاري وحماية المنتوج الوطني.

وفي برنامج "خبايا الأرقام" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، وصف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين ناصري علي باي القرار بأنه "مهم لأنه سيسهم في تقليص فاتورة الإستيراد التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية".

من جهته أكد ممثل جمعية حماية المستهلك، سفيان لواسة، أن القرار سيعمل على حماية وتشجيع المنتوج الوطني، لكنه دعا إلى ضرورة توفير الشروط الضرورية لمنع الإستيراد خصوصا في ظل الإرتقاع المتزايد للطلب على بعض المنتوجات الهامة كالسيارات واللحوم