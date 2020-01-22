كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد : فوز تونس على الجزائر (26-22)

تغلب المنتخب التونسي على نظيره الجزائري بنتيجة (26-22)، الشوط الأول (12-11) في مباراة جرت اليوم الأربعاء بقاعة رادس لحساب المجموعة الثانية للدور الرئيسي لكاس إفريقيا للأمم 2020 لكرة اليد الجارية من 16 إلى 26 يناير بتونس .

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب التونسي حامل اللقب و منظم الدورة للمجموعة الرئيسية الثانية بمجموع 6 نقاط، متقدما على التوالي الجزائر (4 نقاط) و المغرب (2 ن) و الرأس الأخضر (0 ن).

في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة بقاعة رادس، يواجه المنتخب الجزائري نظيره المصري، متصدر المجموعة الرئيسية الأولى و الفائز اليوم على أنغولا (33-26) بينما تلعب تونس ضد أنغولا.

وكان منتخبا المغرب و الرأس الأخضر قد أقصيا من دورة اللقب بعد تأهل منتخبي تونس و الجزائر للدور نصف النهائي.

ويتأهل الفائز باللقب لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك صاحبا المركزين الثاني و الثالث في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أبريل المقبل بألمانيا و الدانمارك و النرويج.

الدور الرئيسي - المجموعة الثانية:

الرأس الأخضر - المغرب 25-31

تونس - الجزائر 26-22

الترتيب: نقاط لعب 1

تونس 6 3 --.

الجزائر 4 3 3 .

المغرب 2 3 3.

الرأس الأخضر 0 3

مباريات لعبت:

الرأس الأخضر- الجزائر 23- 25

تونس- المغرب 31-24 .