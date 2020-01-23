لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الأربعاء مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة تطرق فيها إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية.

فيما يلي نصها الكامل :

*سؤال: باشرتم سلسلة من اللقاءات مع الشخصيات الوطنية والقيادات الحزبية، متى وهل ستنتهي هذه المشاورات بندوة وفاق وطني أم بلائحة مقترحات شاملة حول مشروع الجمهورية الجديدة وهل تتم بلورة أفكار هذه الشخصيات في التعديل الدستوري القادم؟ وهل تم توجيه الدعوة إلى الرئيس الأسبق اليامين زروال للمشاركة في هذه المشاورات؟

*جواب: المشاورات ستستمر.نعرف بدايتها لكن نهايتها غير معروفة.

واسترسل مصرحا :" هناك رغبة من كل صانعي الرأي وذوي التجربة والشخصيات التي كانت تعاني من الإقصاء في وقت سابق، حيث سيتم الأخذ برأي الجميع بخصوص المنهجية وكذا المشاكل التي تعاني منها البلاد وآراء هذه الشخصيات يمكن أن تدخل في التحرير النهائي لنص الدستور وسيتم منح الفرصة لشخصيات أخرى لأن الدستور للجميع وهو نص لا يمكن أن يكون جماهيريا، بل هو للمختصين في القانون الدستوري وهناك لجنة تقنية تبلور كل المقترحات في هذا الشأن.

أما بالنسبة للشخصيات ، كان من واجبي الالتقاء معها وكسر الجليد الذي كان موجودا في العلاقات بين الجزائريين والاستماع إلى أشخاص لهم تجربة عالية في تسيير شؤون الدولة وهم اليوم في صفوف المواطنين وأشكر كل الشخصيات التي حاورتها واستفدت منها كثيرا.

و بخصوص الرئيس الأسبق اليامين زروال، أنا أكن له مودة خاصة وعرفته أيام كان مدير المدرسة العسكرية بباتنة وهو جزائري قح ونزيه ووطني ولم تعرف عنه صفة الخداع في أي مرحلة من المراحل، لديه ظروف خاصة منعته من القدوم إلى العاصمة لكن بيننا مكالمات هاتفية يشجعني فيها على منهجية عملي.وأنا مستعد للالتقاء معه بمقر رئاسة الجمهورية أو على مستوى مقر إقامته وأي لقاء معه سيكون مفيدا.

*سؤال: استقبلتم شخصيات وطنية وأجريتم معها مشاورات، هل هاته المشاورات تدخل في إطار مطالب الحراك الشعبي وهل ستتم بلورة هذه الأفكار في الدستور الذي تعتزمون تعديله؟

*جواب: اعتقد أن الرد على هذا السؤال يتقاطع مع السؤال الأول وسأجيب بنفس الكيفية، أولا أنا وعدت في مرحلة من المراحل خاصة خلال الحملة الانتخابية إنني سوف استكمل ما طلبه الحراك الذي قلت عنه مبارك، فيه ما تحقق وهناك ما يتحقق آنيا وفيه آفاق أخرى سياسية وقد التزمت بتجسيد كل طلبات الحراك المبارك بما فيه تعديل الدستور والقوانين وتعديل جذري لأسس ديمقراطيتنا في الجزائر و بناء ديمقراطية حقة و محاربة الإقصاء بكل أوجهه ومحاربة الفساد و أخلقة المجتمع و كلها كانت مطالب الحراك والدستور داخل في هذا الإطار.إذن أخذت بعين الاعتبار طلبات الحراك وسنواصل. ولكي أجيبك بصراحة فان الشخصيات التي استقبلتها هي من الحراك أو غير الحراك.

أنا لم أسأل عن ذلك وأفضل أن أخذهم على قيمتهم في المجتمع الجزائري كصناع رأي وأغلبهم ابلغوني رغبتهم حول ضرورة اتخاد إجراءات التهدئة.هذا هو المحور الأساسي كذلك في المنهجية فهم أيضا مع تعديل الدستور، متخوفين مثل ما هو بالنسبة لبعض المواطنين حول أن يكون هذا التغيير الدستوري على المقاس.

بالنسبة لي ليس لدي أي دستور فهذا الدستور لما جاءت الأزمة اظهر انه غير قادر على حل مشاكل الجزائر وظهرت فيه ثغرات وفي بعض الأحيان فيه بنود غير كاملة و الديمقراطية تقتضي الذهاب إلى أبعد حد دون المساس بالدولة الوطنية وبأسسها والدفاع عنها دون المساس بالهوية الوطنية التي فصل فيها الشعب و هي واضحة ولا نقاش فيها.

وعدا ذلك يبقى تغيير الدستور أمرا ضروريا لإبعاد شبح الأزمات مستقبلا وهنا يجب توضيح الأمور حيث أنهى بقدر ما يكون القانون الأساسي واضحا بقدر ما يمكنه أن يفصل في ما تعيشه البلاد لا قدر الله من أزمات أو اضطرابات، وحتى تلزم كل المسؤولين بما فيهم رئيس الجمهورية نبتعد نهائيا عن الحكم الفردي الذي هو مرفوض منذ الاستقلال.

*سؤال : متى يتم تعديل الدستور ومتى تجري الانتخابات التشريعية المسبقة؟ وهل هناك انتخابات محلية مسبقة أبضا؟

*جواب: أود أن يعلم المواطن بفحوى هذا الموضوع.أنا شخصيا اخترت مختصين يفهمون اللغة الدستورية والمحتوى الدستوري.لذا حددت الأطر التي تدعم هذا التغيير الذي طلبه الجزائريون كلهم سواء من الحراك أو من غير الحراك.

عندما يتم انجاز المسودة الأولى لتعديل الدستور لا يكون هناك نقاش عشوائي.وقد سبق أن كانت لدينا تجربة في تعديلات دستورية أخرى، فضلنا أن تكون مسودة توزع فيما بعد على كل الفئات ليكون تعديلا شاملا للدستور.

وبعدها تجتمع اللجنة مرة أخرى وتأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وتثري أو تغير من الاقتراحات الأولية ربما يضيفون 10 أو 15 أو 20 بندا أو يغيروا تحرير بند من بنود الدستور ليلبي كل طلبات المواطنين الذين لديهم نفس الرغبة في إعطاء مناعة للبلاد من بعض التصرفات.و لما ننتهي من النسخة النهائية، يقدم للبرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.

فضلت أن يمر للنقاش في البرلمان وأن تعطي توضيحات أكثر للمواطنين حتى تكون لديهم فكرة عن الدستور وأن يكون الاستفتاء تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وإذا قبل الشعب الدستور فمرحبا وإذا رفضه فمرحبا ، لنمر إلى تعديلات أو تغييرات أخرى حتى نصل إلى دستور توافقي.

وبعد كل هذه الإجراءات، نصل إلى استفتاء معناه أن كل الجزائريين أعطوا رأيهم لأنه ليس دستورا على مقاس رئيس أو فئة أو نظام حكم.وانطلاقا من هذا الدستور تبدأ المرحلة الأساسية.

وبالنسبة لقانون الانتخابات، فأنه يأتي في الدرجة الثانية بعد تعديل الدستور وسيكون قانونا صارما يجرم استعمال الوسائل غير القانونية التي تجعل المواطنين غير سواسية أمام الصندوق ويجرم استعمال المال الفاسد وصراعات أخرى.

وسيفسح المجال أمام الكفاءات للترشح للمجالس المحلية والبلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، خاصة أمام الجيل الصاعد من 25، 26، 30 إلى غاية 40 سنة والذي يتسم بنزاهة قصوى وروح وطنية عالية تسمح لنا بالدخول في عهد الجزائر الجديدة.

*سؤال: ركزتم على الجوانب السياسية، حتى أن الإعلام ركز على هذه الجوانب فيما غابت -حسب البعض- القرارات الاقتصادية.هل يعود هذا لصعوبة الوضع الاقتصادي أم أن الإصلاح السياسي سيعبد الطريق للإصلاح الاقتصادي؟

*جواب: السياسة تخدم الاقتصاد والاقتصاد يخدم السياسة . وعلينا أن ننتهج مناهج سياسية بنظرة اقتصادية، فالسياسة هي التي تغذي الاقتصاد وقرارات إعادة بناء الاقتصاد عمل شاق وفيه قرارات استعجالية نحن بصدد إعدادها، وهناك قرارات متوسطة المدى وأخرى على المدى الطويل. و القرارات الاستعجالية هي التي تعبد الطريق أمام قرارات المدى الطويل. خاصة وأضاف الرئيس محذرا من السياسات الاقتصادية القديمة بالقول :" اقتصادنا مبني على التجارة والاستيراد الذي قتل الإنتاج الوطني. منبها على أن يكون الاقتصاد أساس الثروة وازدهار المواطن. ذلك لان الاقتصاد الذي لا يخلق الثروة هو اقتصاد سياسي ولا ينفعنا، الاقتصاد الذي لا ينعكس مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن ورفاه البلاد لا يفيدنا، بل يخدم أشخاصا.

ولإيجاد حل لذلك يقول الرئيس أنه : "لابد من تحضير أرضية صلبة لبناء الاقتصاد الوطني من خلال الكفاءات الوطنية الموجودة في الصناعة ومن خلال المؤسسات الناشئة. اعتمادا على شباب خلاق متخرج من الجامعة الجزائرية أثبت كفاءته في الخارج.

وضرب مثالا عن ذلك كاشفا بصريح العبارة :" لقد تكلمت مع الأستاذين حبة ومليكشي مؤخرا وهما مستعدان لمساعدة الشباب على بناء هذا القطاع على أسس متينة " . خاصة مع الوزراء وجود الشباب بقوة في الحكومة والقرار السياسي بأيديهم وأصحاب المؤسسات الناشئة أصبح لديهم بنك خاص، وبالتالي لم يبق هناك أي حواجز لانطلاقة خلاقة وحقيقية للاقتصاد الوطني الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل.

واستند السيد الرئيس على ملاحظاته الميدانية فــــ" : في معرض الإنتاج الوطني الأخير ، لاحظت نجاح بعض الشباب في خلق مناصب الشغل من خلال المؤسسات الناشئة. و بخصوص الاستثمار، طمأن السيد تبون المستثمرين قائلا :" نعتزم عدم الدخول في صراع مع أي أحد " . مؤكدا أن ": التوجه السابق لم يأت بأية نتيجة إيجابية، وكل المقاولين الوطنيين النزهاء لهم الإمكانيات والوسائل لتنمية البلاد وخلق الثروة وتجاوز هذه المرحلة التي أصبحنا فيها مرتبطين بسعر برميل البترول وهي ثروة مآلها الزوال. حارصا بدوره كل الحرص لإيجاد الحلول بالتأكيد على انه :" لابد من إيجاد حل لخلق ثروات أخرى وهناك إمكانيات لدى الشباب لذلك ".

مواصلا التأكيد إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة بالقول :" على يؤسفني أن هناك مؤسسات ناشئة حاولت العمل في الجزائر غير أن أصحابها وجدوا أبوابا مغلقة فتنقلوا بعدها إلى بلد عربي وهم يصدرون للجزائر، أتمنى أن تنتهي هذه الأمور نهائيا.

وبالموازاة من ذلك رحب السيد الرئيس بـــ" الكفاءات الجزائرية أينما كانت مرحب بها وتلقى آذانا صاغية والمساعدة في انبعاث الدولة الجزائرية مثلما أرادها الشهداء ". كما أكد بأنه "لم يؤجل الإصلاحات الاقتصادية" . حتى انه كشف للممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية أنه " بصدد العمل عليها " مع الحرص ألا يكون " هناك مجال للخطأ " .

ولتحقيق جملة هذه الأهداف يقول السيد تبون :" طلبت من وزيري الصناعة والتجارة عقد لقاء وطني حول الاقتصاد الجديد وتغيير ذهنيات تسيير البنوك حتى نصل إلى اقتصاد مبني على أسس متينة. مستحضرا همة الكفاءات الوطني لمرحلة سبعينيات القرن الماضي قائلا :"هناك إطارات في فترة السبعينيات أوصلوا البلاد إلى مستوى معين وبسبب الأزمات رجعنا اليوم إلى نقطة الصفر. لكنه طالب كل القوى والخبرات الوطنية باستدراك الوضع في الداخل والخارج بالقول :"اليوم نستطيع رفع التحدي، وعيب على الجزائر أن تستورد اليوم آلة كهرومنزلية، فالمصلحة الوطنية فوق كل المصالح الخاصة." ولبلوغ ذلك لامناص من تبني خطة جديدة خلاقة للثروة ولمناصب الشغل من شأنها أن تقوي الجزائر اقتصاديا. ثم أبرز الأولويات المتصورة في ذهنه التي يرتضي أن تكون محل مبادرة بالقول إن :" الاقتصاد مرتبط بالتصدير وأرى أنه حاليا نستطيع تصدير المنتوجات الفلاحية وتطوير الفلاحة الصناعية. وأشار عيانا إلى مواطن الخلل البارزة في القطاع قائلا :" هناك خلل بالنسبة للفلاحين الذين يعانون من فائض الإنتاج في البطاطا أو الفواكه، وهو دليل على أن اقتصادنا متأخر على اعتبار أن وسائل التخزين والتبريد متاحة ". ولا يتأتى حسب رؤية السيد تبون إلا من خلال:" محاربة الذهنيات المتخلفة من خلال الاقتصاد العصري وينبغي إنشاء صناعات تحويلية لتدارك هذا الوضع. مطالبا بــ" إصلاح ما تم إفساده في الجانب الاقتصادي وأخلقة الممارسة الاقتصادية. " وأومأ إلى التحلي بقليل من الصبر ذلك لان :" بناء الاقتصاد يأخذ وقتا طويلا وأساسه الاستقرار الاجتماعي واستقرار القوانين.

معقبا على عظم المهمة وأهميتها وممكناتها بالقول :" وإن كانت دمقرطة الحياة السياسية وأخلقتها تأخذ أشهرا، إلا أن إصلاح الاقتصاد صعب، غير أنني متفائل جدا بأن المؤسسات الناشئة تدخل في الإنتاج في فترة لا تزيد عن سنة ونصف وتوفر مناصب شغل وتصدر إنتاجها. "

ويأمل السيد الرئيس بالموازاة مناستعادة الاقتصاد الوطني عافيته من خلال قوله :" أنا متفائل لأن هناك استفاقة وطنية في كل الميادين سيما السياسية والاقتصادية ".

*سؤال: في الجانب الاقتصادي والتجاري وفيما يتعلق بخلق مناصب الشغل، ما هي رؤيتكم لمعالجة هذه الملفات بما فيها ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات الذي ينتظره المواطن البسيط؟

*جواب : أنا أبدأ بقيمة الدينار.فالأجوبة السابقة مرتبطة ببعضها.فبقدر ما تنخفض قيمة العملة المحلية بقدر ما يظهر فيه استيراد. و أحسن إجراء لإعادة قيمة الدينار هو تنمية الاقتصاد والإنتاج المحلي.ذلك لان الحل في الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد غير المجدي.وفي هذا الشأن ألح مرة أخرى ، على أنني لن أقلص الاستيراد لحرمان المواطن الجزائري.لان الاستيراد يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني وإذا كان الإنتاج الوطني يلبي 25 بالمائة من احتياجات المواطن فسأستورد 75 بالمائة.وإذا كان الاقتصاد الوطني يلبي الاحتياجات بــ 80 بالمائة فحرام علي أن استورد أكثر من 20 بالمائة.ففي هذه الحالة أصبح اخدم مصالح أخرى غير مصالح الشعب.

أما بالنسبة للدينار فقد تأثر باستعمال ما يسمى بالتمويل غير التقليدي.هناك رقم يثير الخوف، لكننا سنتغلب عليه. وثمة الكثير من الثغرات التي تسببت في تراجع قيمة الدينار.

ووعد السيد تبون المستثمرين الجزائريين الذين يكون سعيهم حثيثا في تنمية الاقتصاد الوطني بالقول :" وأكررها أمامكم بصفة رسمية، كل من يستثمر في تنمية منتوج محلي أو تحويله نحن على استعداد لإعطاء أوامر للبنوك لمساعدته بقرض قد يصل إلى 90 بالمائة بالنسبة لقيمة المشروع وله أولوية بالنسبة للعقار الصناعي ".و ذكرت على سبيل المثال نقاوس ومعسكر والمدية وكلها مناطق لها طاقات فلاحية، لكنها أيضا مؤهلة للصناعة التحويلية.

وأوضح السيد الرئيس تصوره بالقول :" إذا كانت هناك صعوبة في تصدير المنتوج الخام، فالتحويل يساعد في عملية التصدير.

ثم ما لبث أن عاد إلى موضوع الدينار قائلا :" قيمة الدينار انخفضت وهي مستقرة حاليا ". وأن هناك نوع من الانتعاش الطفيف في احتياط الصرف ونتمنى أن نبشر بعضنا البعض بما هو احسن في غضون هذا الثلاثي.

أما بالنسبة لاستيراد السيارات،فقد كان السيد الرئيس واضحا في تصوره بوضعه لشروط عبر عنها كالآتي :" أنا شخصيا ليس لدي مانع، لكن الأمر يتطلب تنظيما.يجب ان نكون على دراية ماذا نستورد وأي نوع ومن يضمن أن السيارة تتمتع بالجودة وصحة البطاقة الرمادية.تفاديا :" للدخول في تزوير من نوع آخر" .على اعتبار أن " هناك لوبيات ومافيا في كل مكان " . مع تأكيده المسبق أنه :" لا يتهم طرفا معينا – لكن يضيف- لدي مخاوف في أن يكون المواطن ضحية لهذه الأمور " . وبفلسفة وقائية يسترسل السيد الرئيس شارحا تصوره :"إذا كانت هناك ضمانات تقنية تحمي المواطن من استيراد شيء لا يصلح، فالباب مفتوح سواء من خلال الاستيراد بصفة فردية أو جماعية.وأترك كل هذه الأمور لوزارتي التجارة والصناعة " .

*سؤال : ماذا عن ملف التوظيف والقدرة الشرائية للمواطن؟

*جواب : الوضع المالي ليس مزريا ولا أقول هو عادي مثلما ما كان عليه الأمر في السنتين الأخيرتين، ولكن هو في تحسن. واستند السيد الرئيس في ذلك إلى هذا العامل المتمثل في " الدخل الجبائي الذي بدأ يرتفع وسوف تكون فيه إجراءات أخرى، وهنا أفتح قوسا بالنسبة لبعض الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 والتي سيتم مراجعتها من أجل عدالة أحسن، ربما يكون هناك قانون مراجعة خلال الخمس أو الستة أشهر المقبلة، يتم تحضيره بدقة دون شعبوية.مؤكد بادئ ذي بدء على ألّا " يؤدي الإعفاء الجبائي إلى تضخم مالي ولا إلى نزيف إضافي بالنسبة لميزانية الدولة " .

وتوقف مرة ثانية عند تعهداته التي سبق وان أطلقها مؤكدا بضمير المتكلم :" أنا التزمت وبمجرد أن نصل إلى قانون المالية التكميلي، سيطبق الأمر الذي التزمت به وهو إعفاء كل المرتبات التي تصل إلى 30 ألف دج أو أقل عن ذلك من الضرائب لنرفع نسبيا من القدرة الشرائية مع الرقابة على أسعار المواد الأساسية. بالموازاة من ذلك أبقى باب الإمكان مفتوحا على احتمال " مراجعة دقيقة وبتأن للحد الأدنى للأجور " .

وقال السيد الرئيس أن من اتخاذ هكذا إجراءات في المستقبل المنظور إنما الهدف منه :" أننا نرفض مبدئيا دينيا وأخلاقيا ووطنيا الفقر المزري في الجزائر وسنمضي بالوسائل المتاحة وبإرادة صلبة إلى محاربة الفقر وعدم التوازن في الدخل الفردي " . وكشف السيد تبون ان المضي في هذا الطريق لا تؤثر على ميزانية الدولة بالقول :"لمّا نعفي الرواتب التي تصل إلى 30 ألف دج وأقل من الجباية، سوف تكون تكلفة ذلك لا تتعدى 90 مليار دج وبالإمكان أخذ هذا المبلغ من جهة أخرى من أصحاب 2000 و 3000 مليار بشرط أن تكون هناك دقة في الحسابات الجبائية.وبصفة عامة، فإن نسبة الجباية العادية لا تتعدى 30 بالمئة، فيما تبلغ الجباية البترولية 63 بالمائة من ميزانية الدولة.

واستأنف السيد تبون في بث رسائل للطبقات الهشة من الجزائريين بأن يضمن لهم حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة قائلا إن :" مبدأ رفع القدرة الشرائية لا رجعة فيه من خلال إزالة كل الضرائب على ذوي الدخل الضعيف والتحكم في أسعار السوق." متوعدا بالمقابل " كل من يرفع سعر الحليب إلى 45 دج فهو يدرج في إطار الخيانة الوطنية " .

*سؤال : هناك مسألة الغاز الصخري التي احدثت ضجة. وهل سنذهب إلى استخراج هذا الغاز أو التريث أو نتخلى عن هذا الخيار؟

*جواب : إن الغاز الصخري ضروري.كان هناك رد فعل سلبي لمواطني عين صالح واستغلال الغاز الصخري تطور في الولايات المتحدة، حيث توجد بين الفيلات هناك آبار للغاز الصخري. ثم إني أقر بان " أول تجربة لنا كانت غلطة حيث لدينا صحراء شاسعة لكن ذهبنا إلى عين صالح " . و ثانيا، قرار استغلال هذا الغاز جاء فجأة ولم نحضر المواطنين لذلك لتبدأ التأويلات وحتى الشعوذة.ونحن سنقيم التجارب بهدوء وهذه أمور تهم الأخصائيين ولابد أن تتأكد كل أطياف الشعب أن هذه ثروة مدفونة وإذا أردنا رفع المستوى المعيشي لابد من استغلال هذه الثروة. وأضاف السيد تبون أن " استغلال الغاز الصخري يحتاج إلى نقاش وطني و ليس انفراد بالرأي وثروة منحك إياها الله سبحانه وتعالى، لماذا تحرم نفسك منها؟.

ولتبيان الحاجة الملحة لهذا الاستغلال برر السيد تبون للرأي العام بالإحصائيات قائلا :" نستهلك اليوم 43 بالمئة من إنتاجنا للغاز ومع عدد السكنات التي تنجز ومع مشاريع تزويد السكان بالغاز في المناطق الجبلية والريفية، استهلاكنا الداخلي للغاز سيرتفع إلى ما فوق 60 بالمئة في المدى القصير والمتوسط ونحن دولة منتجة للغاز أكثر منها بترولية وهذا واقع يفرض نفسه، حيث لدينا ثاني أو ثالث مخزون عالمي من الغاز الصخري ونحن لا نصدر لا مواد فلاحية و لا صناعية. ولفتح هذا الباب قال السيد تبون " سنفتح النقاش مع الأوساط المؤثرة ".خاصة وان منطقة شناشن المتواجدة بين تندوف وأدرار عبارة عن محيط من الرمال و خالية من السكان و باطنها يحتوي على كمية كبيرة من الغاز الصخري.وتابع يقول :" لدينا إمكانيات لنستغل هذا الغاز و سنتكلم في الموضوع بعد أن نتجاوز المرحلة الحالية، ولما ندخل في بناء الاقتصاد وتمويله " . واستغرب قائلا :" شخصيا، لا أفهم كيف يرفض البعض استغلال الغاز الصخري ويفضل اللجوء إلى المديونية الخارجية " .لماذا؟ هذا نقاش طويل ومتشعب نتركه للأخصائيين أولا ولما يأتي دور القرار السياسي سيكون هناك قرار سياسي.

*سؤال: ما هو رأيكم بالنسبة لإصلاح المنظومة التربوية؟

*جواب: أعتقد أن كل الجزائريين يطالبون بالتغيير الجذري للمنظومة التربوية وبالأخص الطور الابتدائي، وأنا أمنع منعا باتا إدخال الإيديولوجيا في التعليم الابتدائي.فالمواطنة تقتضي إنشاء جيل متشبع بالروح الوطنية والأخلاق والانتماء الحضاري.

أما بالنسبة للبرامج الدراسية، ينبغي تخفيفها مع الاهتمام بنوعية التعليم بالتدرج وترك الطفل يعيش طفولته بصفة طبيعية ومتوازنة، مع وضع حد لظاهرة ثقل المحفظة من خلال استغلال الوسائل التكنولوجية مع تكوين المعلمين وتكييفهم مع هذه الوسائل الحديثة. كما ينبغي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.وأضاف ، سألتزم بمعالجة المشاكل الاجتماعية للمعلمين ، غير أنه لا ينبغي أن يستعملوا التلاميذ كوسيلة للضغط، فكثرة الإضرابات لا تخدم التلميذ.كما ينبغي إعادة النظر في تأطير التعليم في كل الأطوار، وذلك بصفة تدريجية من خلال تحسين البرامج والوضع المادي للأساتذة والمعلمين، بالإضافة إلى الاعتناء بالتلاميذ خاصة في المناطق النائية من خلال ضمان النقل المدرسي والإطعام، وستكون هناك عقوبات صارمة ضد أي تقصير في هذا الشأن.

*سؤال: ما هي الخطوات التي تفكرون في اتخاذها بشأن تطوير قطاع الإعلام؟

*جواب: أنا وعدت بالحرية المطلقة للإعلام إلا فيما يتعلق بالمساس بالقوانين وأخلاقيات المهنة والتقاليد، وسنحارب بشراسة الأكاذيب والتجريح.أما فيما يخص الوضع الاجتماعي للصحفيين، فينبغي التكفل بالحماية الاجتماعية لهم، لأن هناك بعض الصحفيين في القطاع الخاص مرتباتهم هزيلة وليس لديهم تغطية اجتماعية. وسألتزم بمحاربة هذه الظاهرة في كل القطاعات خاصة كانت أو عمومية.

هناك في الجزائر 160 جريدة، بينها صحف قوية فرضت نفسها وأخرى تحاول البروز، كما أن هناك صحف سحبها ضعيف وهو نفس الشيء بالنسبة للقنوات الخاصة التي لديها ممتلكات غير أن عمالها مازالوا في حالة مزرية.ووعد السيد تبون بعدم التمييز بين الصحفيين في القطاع الخاص والعام، مع تمكين الصحفيين من دورات تكوينية. واضاف واعدا مهنيي القطاع على السعي الحثيث في مساعدتهم من خلال قوله :" سأساعد عمال القطاع إلى أقصى حد، وأدعو إلى خلق نوادي للصحفيين في كل ولايات الوطن، كما أدعو الصحفيين إلى لم شملهم وإنشاء نقابة خاصة بهم.أما بالنسبة للمؤسسات المتعلقة بالقطاع كسلطة ضبط السمعي البصري، فسنحاول تفعيل دورها قبل نهاية سنة 2020، وقد طلبت من مديرها القيام بزيارة الى نظيراتها في دول أخرى للاستفادة من تجربتها.