ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة هذا الخميس عن تأكيد 571 حالة إصابة بالتهاب رئوي يسببه فيروس "كورونا" الجديد قد تم الإبلاغ عنها في 25 منطقة على مستوى المقاطعة في البلاد حتى نهاية يوم الأربعاء.

وأضافت اللجنة إنه تم الإبلاغ أيضا عن 393 حالة مشتبه بها موضحة أن حالات الالتهاب الرئوي سببت وفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين وتتراوح أعمار الوفيات بين 48 و89 عاما.

وأضافت أن معظم المرضى الذين توفوا عانوا من مشاكل صحية أساسية مثل تليف الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وقالت اللجنة انه تم تتبع 5897 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة مضيفة أن من بينها 4928 تحت الملاحظة الطبية بينما خرج 969 آخرون من المستشفى.

يشار إلى أن مسؤولين في مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين قد أعلنوا قرارا بفرض حظر سفر كامل على سكان المدينة وسط استمرار تفشي فيروس "كورونا" وارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابات بالفيروس.

وظهر المرض في ووهان لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى منها العاصمة بكين وشنغهاي وجرى الإعلان عن رصد عدة حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاندا واليابان وآخرها الولايات المتحدة ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.