سكن: تنصيب طارق بلعريبي مديرا عاما لوكالة "عدل"

تم اليوم الخميس تنصيب طارق بلعريبي على رأس الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" حلفا للسعيد روبة الذي سيتم استدعاؤه لمهام أخرى، حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، شدد الوزير، كمال ناصري، على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع السكنية المسطرة في البرنامج القطاعي.

كما أكد على ضرورة فتح أبواب الوكالة أمام المكتتبين من أجل الاتصال والتحاور معهم مع التسريع في وتيرة انجاز سكنات البيع بالإيجار وتسليمها في الآجال المحددة، حسب البيان.