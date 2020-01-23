مصالح الصحة العسكرية تتكفل بالمرضى في المناطق النائية بكل من بسكرة وتقرت

انطلقت يومي الـ 21 و الـ22جانفي الجاري بالمناطق النائية بكل من بسكرة و تقرت حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة،حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية ومواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية،انطلقت يومي الـ 21 و الـ22 جانفي 2020 بالمناطق النائية ببسكرة وتقرت بإقليم الناحية العسكرية الرابعة،حملة صحية واسعة للتكفل بالمواطنين من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة "تندرج في إطار المهام الإنسانية التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي والرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة"، كما تهدف هذه القافلة إلى "ضمان خدمات طبية مختلفة، والتكفل الطبي بالحالات المرضية لمواطني هذه المنطقة من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة،وتقديم العلاجات اللازمة بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية".

وخلص البيان إلى أن المواطنين الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية قد عبروا "عن استحسانهم لهذه المبادرة التي سخرت لها مصالح الصحة العسكرية كل الوسائل والامكانيات الطبية،كما ستستمر نشاطات هذه القافلة بشكل دوري ليستفيد منها سكان المناطق النائية بالناحية العسكرية الرابعة".