الرابطة الأولى: فوز شباب قسنطينة خارج القواعد أمام بارادو بــ 2 -1

فاز شباب قسنطينة خارج قواعده على نادي بارادو بنتيجة (2-1)، فيما كان انتهى الشوط الأول بنتيجة (0-1) في لقاء جمعهما مساء اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين(الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة ال13 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وكان "الباك" متقدما في الشوط الأول بهدف أمضاه بوزوق (د 27 من ضربة جزاء) قبل أن يتلقى هدفين في الشوط الثاني جاءا عن طريق المدافع بوعبطة (د 66 ضد مرماه) و أمقران في الدقيقة (90+4).

بهذا الفوز يصعد شباب قسنطينة للمركز الخامس برصيد 22 نقطة رفقة اتحاد بلعباس، بينما يبقى الباك في المركز الـــ 12 برصيد 18 نقطة.

بإجراء هذه المباراة، تمت تسوية كل المباريات المتأخرة، قبل استئناف مرحلة الإياب يوم السبت 1 فبراير.

الخميس 23 يناير: نادي بارادو - شباب قسنطينة 1 - 2 مباريات لعبت: شبيبة القبائل - مولودية وهران 1 - 0 أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 0 - 0 نصر حسين داي - نجم مقرة 0 - 1 شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 1 - 0 اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 3- 1 وفاق سطيف - جمعية عين مليلة 4 - 0 اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

2- مولودية الجزائر 27 15

3 - شبيبة القبائل 24 15

4 - اتحاد الجزائر 24 15

5 - اتحاد بلعباس 22 15

6 - شباب قسنطينة 22 15

7 - مولودية وهران 20 15

8 - وفاق سطيف 20 15

9 - جمعية عين مليلة 19 15

10 - شبيبة الساورة 19 15

11 - أهلي برج بوعريريج 19 15

12 - نادي بارادو 18 15

13 - أولمبي الشلف 17 15

14 - نجم مقرة 16 15

15 - نصر حسين داي 15 15

16 - اتحاد بسكرة 14 15