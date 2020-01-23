بطولة الجزائر للجيدو : أندية ولاية الجزائر تسيطر على نهائيات اليوم الأول

سيطرت أندية ولاية الجزائر على نهائيات اليوم الأول لبطولة الجزائر للجيدو - فردي أكابر، بافتكاكهم لخمسة ألقاب اليوم الخميس بقاعة الشهيد حرشة حسان بالجزائر العاصمة .ولدى السيدات، حافظت مُصارعتا المجمع البترولي ، مريم موسى (-52 كلغ) ويامينة حلاتة (-57 كلغ) على لقبهما كبطلتين للجزائر ، بينما توجت هاجر مسرم من اتحاد الجزائر في فئة - 48 كلغ.

واعتبرت مدربة المجمع البترولي ، سليمة سواكري ان مُصارعاتها، أكدن مرة أخرى سيطرتهن على الجيدو النسوي الجزائري، على الرغم من العودة القوية لمصارعات اتحاد الجزائر.

وصرحت أيضا : " أنا جد راضية على النتائج المتحصل عليها خلال اليوم الأول من المسابقة .

أتمنى أن تكون عناصري في المستوى غدا أيضا." وعادت سواكري إلى نهائي اقل من 57 كلغ، بين يمينة حلاتة ونسرين بوجميل ( شباب القصر) وأشادت بالمشوار الذي قطعته مصارعتها حتى اللقاء النهائي .قائلة :" حلاتة فازت بكل منازلاتها بحركة "إيبون" .

في النهائي كان اللقاء قويا ، لكن نجحت رغم ذلك في فرض حركة تقنية في الوقت النهائي وأهلها للتتويج ." وعند الرجال أحرز محمد رباحي من نادي شباب عين تموشنت (-60 كلغ) وبوبكر رباحي شباب الحراش في فئة -66 كلغ ، اللقبين الوطنيين.

وصرح المصارع المتوج ، " كان النزال قويا ونديا ، غير أنني تمكنت من نيل الذهبية بفضل نصائح مدربي ." وانطلقت منافسات بطولة الجزائر للجيدو - فردي اليوم الخميس بمشاركة 500 مصارع ، منهم 170 سيدة وتتواصل حتى يوم السبت بقاعة حرشة حسان.

ويعرف اليوم الثاني من المسابقة الوطنية المقرر غدا الجمعة، إجراء أربعة نهائيات في فئات : (- 63 كلغ ، -70 كلغ) عند السيدات و ( - 73 كلغ ، - 81 كلغ ) لدى الرجال .