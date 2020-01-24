إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد تزامنا مع انطلاق تظاهرات مليونية منددة بالوجود الأمريكي

﻿أعلن مصدر أمني عراقي, اليوم الجمعة, عن اتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة العراقية بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.

وأفاد المصدر في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) بأن "القوات الأمنية باشرت منذ مساء أمس بتشديد إجراءاتها الأمنية ضمن مقتربات جسري الطابقين والجادرية وسط بغداد", مشيرا إلى قطع تقاطع الطابقين فضلا عن الجسرين من الجانبين.

وأشار إلى قطع طريق ساحة الفردوس وجميع الطرق المؤدية إلى منطقة كرادة خارج وداخل, مشيرا إلى أن هذه الإجراءات عزلت مناطق الرصافة عن الكرخ فعليا.

وأوضح المصدر, أن هذه الاجراءات تأتي بالتزامن مع انطلاق التظاهرة المليونية التي دعا اليها مقتدى الصدر, والمنددة بالوجود الأمريكي في البلاد, مشيرا إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر نحو المكان المحدد للتظاهرة عند جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة.

المصدر:واج