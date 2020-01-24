علماء أمريكيون: لقاح فيروس كورونا الجديد قد يكون جاهزا خلال 3 أشهر

﻿ قال علماء صحة أمريكيون إن لقاحا مرشحا لفيروس كورونا الجديد قد يكون جاهزا للمرحلة الأولى من الاختبارات البشرية خلال 3 أشهر.

وفي مقال نُشر في الدورية الطبية الأمريكية (جاما), قال أنطوني فاوسي, مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية, وكاثرين باوليس, الأستاذة المساعدة في قسم الأمراض المعدية في جامعة ولاية بنسلفانيا, في مقال أمس الخميس, إن التقدم المحرز في التكنولوجيا منذ وباء سارس في عام 2003 ضغط بشكل كبير على الجدول الزمني لتطوير اللقاح.

وانتقل الباحثون من الحصول على المتوالية الجينية لفيروس السارس إلى المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح الحمض النووي خلال 20 شهرا, ومنذ ذلك الحين ضُغط الجدول الزمني إلى 3.25 شهرا للأمراض الفيروسية الأخرى.

ويأمل العلماء في التحرك بشكل أسرع بالنسبة لفيروس كورونا الجديد, باستخدام تكنولوجيا لقاح الـ "آر إن أيه" الناقل, وفقا للمؤلفين.

وتعمل المؤسسات الطبية الأمريكية والصينية معا لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد الذي تسبب بالفعل في 830 حالة مؤكدة من حالات الالتهاب الرئوي في الصين حتى يوم الخميس.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إنه "من المبكر جدا" إعلان تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا, في حين حذرت من أن عدد الحالات قد يرتفع لأن العديد من حالات الإصابة بالفيروس ما زالت مجهولة.

المصدر: واج