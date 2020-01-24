نصف النهائي كأس إفريقيا للأمم 2020: منتخب الجزائر لكرة اليد ينهزم أمام مصر بــ (27 -30)

انهزم المنتخب الجزائري لكر اليد رجال أمام نظيره المصري بنتيجة (27-30) الشوط الأول (14-15) في مباراة الدور النهائي لكاس إفريقيا للأمم 2020 (الجارية بتونس (16 - 26 يناير) التي جمعت بينهما عشية اليوم الجمعة بقاعة رادس (تونس).

و سيلعب المنتخب الجزائري الذي تأهل مسبقا لمونديال-2021 بمصر، المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث ضد المنهزم من لقاء تونس-أنغولا.

وستواجه التشكيلة المصرية من جهتها يوم الأحد في المباراة النهائية، المتأهل من المباراة الثانية التي ستجري لاحقا بين منتخبي تونس (البلد المنظم) و أنغولا.

هذه الهزيمة هي الثانية في الدورة للسباعي الجزائري بعد المسجلة أمام تونس (26-22) مقابل أربعة انتصارات أمام على التوالي: زامبيا (34-9)، الكونغو (31-25)، المغرب (33-30) و الرأس الأخضر (25-23).

ويتأهل الفائز باللقب لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك صاحبا المركزين الثاني و الثالث في دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر أبريل المقبل بألمانيا و الدانمارك و النرويج.