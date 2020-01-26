﻿طاقة : جميع الخيارات مفتوحة باجتماع أوبيب بما في ذلك تخفيضات إضافية

أفاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود هذا الجمعة أن جميع الخيارات مفتوحة في إجتماع اوبيب وحلفائها (اوبيب +) يُعقد في أوائل مارس ، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط، حسب ما نقلته مصادر اعلامية اليوم.

وأوردت قناة العربية نقلا عن المسؤول السعودي قوله بان"جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع لأوبك+ يُعقد في أوائل مارس، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط (...) ولكن من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية"، كما قال إنه لا يستطيع الحكم حاليا على ما إذا كانت السوق بحاجة إلى تخفيضات إضافية لأنه لم يطلع على "أرقام يناير وفبراير".

وأضاف إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس آذار، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و"تنظر بموضوعية"فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.

وكانت أوبيب+ قد اتفقت في ديسمبر الفارط على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1,7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس .

وقال الأمير عبد العزيز إن هدف أوبيب+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبيب في فيينا في الخامس والسادس من مارس لتحديد سياستها.

وسيسبقها اجتماع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا.