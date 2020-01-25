تنظيم الندوة الوطنية الثانية للكفاءات الجزائرية هذا السبت بفندق الاوراسي

نظم منتدى الكفاءات الجزائرية الندوة الوطنية الثانية هذا السبت بفندق الاوراسي تحت عنوان آلية إشراك الكفاءات الجزائرية في مسار بناء الجزائر الجديدة.

وتم خلال هذا المنتدى فتح ورشتين لمناقشة آلية إشراك الكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات.

ويهدف هذا المنتدى الى تقوية روح المواطنة وتعبئة الطاقات الجزائرية للمجتمع من اجل بعث جسور التواصل بين الجزائر ونخبتها المقيمة بالخارج.

وأوضح في هذا الصدد رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غابولي"ان الكفاءات الجزائرية كانت مهمشة لزمن طويل اما اليوم وبفضل هذه المرحلة الجديدة التي تحمل رسالة أمل من طرف رئيس الجمهورية سيكون هناك خروج الى شرعية جديدة وهي شرعية الكفاءات المؤهلة والتي تنخرط في كل دينامكية ايجابية لخدمة البلاد والصالح العام".

وتجدر الإشارة الى ان عادل غابولي قد صرح للإذاعة قبل انعقاد هذا المنتدى الى وجود إرادة سياسية في الجزائر لإشراك الكفاءات ولهذا يجب ان تكون هناك جبهة اجتماعية موحدة من اجل العمل والتعاون مع رئيس الجمهورية لبناء المجتمع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية