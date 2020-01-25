حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة 40 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

﻿لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب اربعين اخرين بجروح جراء وقوع 14 حادث مرور خلال ال48 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن, حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات بيان الحماية المدنية أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة بغاز احادي الكربون المنبعث من سخان ماء داخل مسكن الضحية الكائن بشارع مناخ فرنسا ببلدية بوزريعة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الاولية لـ29 شخص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة داخل مساكنهم في كل من ولايات أم البواقي ، بجاية ، البويرة ، غرداية ، غليزان ، تيبازة ، قسنطينة و معسكر.

أما فيما يتعلق بالهزة الارضية التي سجلت على مستوى ولاية جيجل صبيحة أمس الجمعة في حدود الساعة 08 و 24 د بشدة بلغت 4,9 على سلم ريشتر وحدد موقعها بـ 05 كلم شمال – شرق بلدية لعوانة ، والتي تم الشعور بها في ولايات ميلة ، تيزي وزو ، بجاية ، سطيف ، بومرداس و سكيكدة متبوعة بـ 03 هزات ارتدادية في توقيتات مختلفة بدون تسجيل خسائر في الارواح و الممتلكات.

وأشار المصدر الى أنه تم اسعاف 04 طالبات جامعيات اصيبوا بالذعر و الهلع على مستوى الاقامة الجامعية تاسوست ببلدية برج الامير عبد القادر.

المصدر: واج