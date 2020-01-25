حجز أكثر من 2 قنطار من الكيف المعالج ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة ببني ونيف الحدودية (بشار)، ما يربو عن قنطارين من الكيف المعالج، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، السبت، في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و ''في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 جانفي 2020، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و (07) كيلوغرامات، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار/ن.ع.3".

وعلى صعيد آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب و"بفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة/ن.ع.5، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني في عمليات مختلفة بكل من تيارت/ن.ع.2 و تيزي وزو/ن.ع.1 وأم البواقي/ن.ع.5 ، سبعة أشخاص وحجزوا ثمانية بنادق صيد وكمية من الخراطيش وأغراض أخرى"، يضيف المصدر ذاته.

و من جهة أخرى، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع و(14000) لتر من الوقود الموجه للتهريب، ومطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين و(03) آلات لتكسير الحجارة و(50) كيلوغرام من مادة الألمينيوم و(25) كيلوغرام من مادة السيانيد".

كما "أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب (12565) لترا من الوقود، كما تم توقيف مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ(8436) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي/ن.ع.4"، حسب المصدر ذاته.

و في سياق آخر، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية "تم توقيف (45) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2 وإن أمناس/ن.ع.4".